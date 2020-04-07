В Петербурге на коронавирус начнут тестировать беременных

7 Апр 2020 2020-04-07T16:36:50+03:00

В Петербурге расширили список тех, кого будут тестировать на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выпустил обновленные рекомендации по противодействию и профилактике коронавируса. Так, одной из категорий в расширенном списке тех, кого будут тестировать на коронавирусную инфекцию, стали будущие мамы.

- В Санкт-Петербурге начинается обязательное лабораторное обследование на COVID-19 отдельных категорий граждан. В их числе беременные, онкологические больные и больные, находящиеся на диализе, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Все это касается направленных на госпитализацию с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухудшение здоровья и угрозу жизни. То есть всем будущим мамам беспокоиться не стоит.

Также в списке люди, вернувшихся в Россию с признаками респираторных заболеваний; имевшие контакты с больными COVID-19; пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»; все горожане старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания.

Кроме этого раз в неделю будут проверять и медработников, имеющих риски инфицирования коронавирусом.

Сейчас в Петербурге тесты на коронавирус проводят восемь лабораторий, но вскоре их число вырастет до 20.

ИСТОЧНИК KP.RU