В Петербурге пока не знают, как утилизировать миллионы использованный медицинских масок

7 Апр 2020 2020-04-07T16:58:04+03:00

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Пандемия коронавируса породила, в том числе, и высокий спрос на индивидуальные средства защиты – те самые маски, которые старается надеть каждый горожанин, выходящий на улицу. Цена масок моментально взлетела, и их скупили из аптек. Но возник и еще один вопрос: как правильно утилизировать использованные людьми маски, если по закону просто так их выбросить нельзя.

- Как пояснили в городской администрации, утилизацию медицинских отходов, в том числе масок, которые относятся к V классу опасности, курирует Роспотребнадзор. Там оперативно прокомментировать нынешнее положение дел не смогли, - пишет «Мойка 78».

Опасность масок состоит в том, что их могли носить люди, зараженные коронавирусом или являющиеся переносчиками инфекции. И если хоть треть петербуржцев использует маски, это означает миллионы использованных изделий, потенциальных источников заразы.

По факту их должны вывозить на полигон и утилизировать, но большая часть старых масок банально отправляется в мусорное ведро.

К сожалению, пока ответа на этот вопрос нет. «КП-Петербург» будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU