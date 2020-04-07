2020-04-07T17:16:02+03:00
Общество

Студенты Политеха получат специальную выплату во время самоизоляции

Ее размер составит 2200 рублей
Евгения МОСКВИНА
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Во время самоизоляции студентам Политеха сделают выплаты. Фото: spbstu.ruВо время самоизоляции студентам Политеха сделают выплаты. Фото: spbstu.ru
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Студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого поддержат в непростой период "карантина". Руководство вуза решило оказать единовременную материальную помощь учащимся. Выплата составит 2200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что получить матпомощь смогут все студенты на очной форме обучения - и те, кто получает высшее образование, и те, кто - среднее. В том числе и "платники", а не только обучающиеся на бюджете. Также выплата будет положена иностранным студентам и аспирантам.

- Средства мы выделим из резервного фонда университета. Полагаем, что любая посильная материальная помощь даст возможность выстоять в нелегких обстоятельствах, - приводит пресс-служба вуза слова ректора СПбПУ Андрея Рудского.

К слову, для оформления выплаты студентам никуда не нужно будет ходить - ее зачислят на банковскую карту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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