Пациент сбежал из больничного карантина по коронавирусу в Петербурге

7 Апр 2020 2020-04-07T18:17:11+03:00

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Петербургские полицейские ищут очередного беглеца из коронавирусного карантина. Разница в том, что мужчина сидел не дома на самоизоляции, а лежал в Больнице святого Георгия. До скора в две недели ему оставались три дня, однако пациент решил не ждать.

- 38-летний пациент СПб ГБУЗ «Больница святого великомученика Георгия», находящийся на карантине по контакту с больным коронавирусом, c 27 марта 2020 года, самовольно покинул стационар, - сообщает пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

По словам медиков, мужчина не однократно нарушал режим и пытался уйти из больницы, но его всякий раз останавливали. Однако теперь попытка побега удалась. И хоть первый анализ на наличие коронавируса у пациента был отрицательным, он может быть как больным, так и переносчиком инфекции.

Сейчас данные на беглеца переданы в полицию, его усиленно ищут патрули. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, а если в результате побега заразится кто-то другой, то и все 300 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU