Из-за горящей травы Ленобласть позвала на помощь пожарных из Петербурга

7 Апр 2020 2020-04-07T18:37:45+03:00

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Бойцы противопожарной службы петербургского управления МЧС выехали на помощь своим коллегам из Ленинградской области, которые борются с сезонными возгораниями сухой травы. Кое-где огонь приближается к жилым домам и дачам.

- 7 апреля, в 15.08 поступило сообщение о пожаре близ поселка Райкузи Ломоносовского района. Горит трава на площади 300 кв.м. На тушение направлены одно подразделение из Санкт-Петербурга, с также пожарный расчет Ленинградской области, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Практически одновременно с первым вызовом пришел и второй. На этот раз помощь понадобилась в деревне Новоселье все того же Ломоносовского района. Примерно в 15:18 местные жители сообщили о горящем сухостое. Здесь площадь пожара также составляла около 300 кв.м.

В новоселье из Петербурга были направлены два пожарно-спасательных подразделения. И хоть прямой угрозы жилым домам нет, ситуация довольно серьезная. Работы на местах пожаров продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU