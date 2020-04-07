Из-за горящей травы Ленобласть позвала на помощь пожарных из Петербурга
Бойцы противопожарной службы петербургского управления МЧС выехали на помощь своим коллегам из Ленинградской области, которые борются с сезонными возгораниями сухой травы. Кое-где огонь приближается к жилым домам и дачам.
- 7 апреля, в 15.08 поступило сообщение о пожаре близ поселка Райкузи Ломоносовского района. Горит трава на площади 300 кв.м. На тушение направлены одно подразделение из Санкт-Петербурга, с также пожарный расчет Ленинградской области, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Практически одновременно с первым вызовом пришел и второй. На этот раз помощь понадобилась в деревне Новоселье все того же Ломоносовского района. Примерно в 15:18 местные жители сообщили о горящем сухостое. Здесь площадь пожара также составляла около 300 кв.м.
В новоселье из Петербурга были направлены два пожарно-спасательных подразделения. И хоть прямой угрозы жилым домам нет, ситуация довольно серьезная. Работы на местах пожаров продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU