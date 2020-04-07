2020-04-07T19:01:13+03:00
Общество

В Пенсионном фонде рассказали, когда в Санкт-Петербурге начнется прием заявлений на выплату 5 000 рублей семьям с детьми

Люди, рассчитывающие на поддержку от государства, уже оборвали специалистам ведомства все телефоны. Но придется еще немного подождать
Сергей ВОЛЧКОВ
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Дополнительные выплаты для семей с детьми из-за коронавируса постановил ввести президент Владимир Путин.Дополнительные выплаты для семей с детьми из-за коронавируса постановил ввести президент Владимир Путин.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вот уже несколько дней петербургские семьи ждут счастливого момента, когда откроется подача заявлений на федеральные выплаты, установленные из-за коронавируса и карантина. Однако, несмотря на то, что деньги обещали начать давать в апреле, открывать прием в Пенсионном фонде не спешат. Однако, как рассказали «Комсомолке» в ведомстве сегодня, 7 апреля, ждать осталось недолго.

- Сейчас мы ждем пакет необходимых документов, чтобы можно было начать начислять выплаты, - объяснили изданию в пресс-службе Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Когда именно он поступит в регионы, пока не известно.

Тем не менее, уточнили в ПФР, изначально на самом верху была дана установка начать выплачивать семья матподдержку в течение апреля. Именно этих сроков в ведомстве и обещают придерживаться.

- Если бы было сказано «с 1 апреля», то тогда да, можно было бы считать, что сейчас происходит какое-то нарушение, что кого-то обманывают или затягивают процесс, - констатировали в пресс-службе. - Однако формулировка была иной - «в течение апреля». Скорее всего, в ближайшие дни прием заявок откроется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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