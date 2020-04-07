2020-04-07T19:10:44+03:00
Общество

«Принцесса Анастасия» отложила круизы из Петербурга до 13 мая

Тем, у кого была бронь на рейсы, предлагают перенести путешествие
Евгения МОСКВИНА
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Паром «Принцесса Анастасия» отменяет все круизы до 13 мая. Фото: vk.com/mobysplПаром «Принцесса Анастасия» отменяет все круизы до 13 мая. Фото: vk.com/mobyspl
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Паром «Принцесса Анастасия» в Петербурге отменяет все свои круизы вплоть до 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании MOBY SPL. Из-за коронавируса «Принцессе Анастасии» не удалось и открыть сезон 21 марта. Бронь на отмененные рейсы с этого числа и до 13 мая включительно клиентам предлагают перенести. Сделать это можно на любую дату не позднее 28 декабря 2020 года. А о переносе бронирования нужно сообщить не позже 30 сентября.

Как отметили в компании, стоимость круиза будет автоматически учтена в виде депозита. Кроме того, клиентам предоставят бонус – 15 процентов от стоимости. Его можно будет потратить для оплаты каюты, сборов, экскурсий и любых дополнительных услуг, кроме исключением питания.

О том, как перенести дату круиза, можно узнать на сайте компании. Там дана подробная информация для тех, кто бронировал путешествие в турагентствах, напрямую в офисах компании или самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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