Полиция нашла беглеца из карантина по коронавирусу в больнице Святого Георгия

7 Апр 2020 2020-04-07T19:23:11+03:00

Полицейские задержали беглеца из коронавирусного карантина в больнице Святого Георгия. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Полицейским удалось найти мужчину, сбежавшего из-под карантина по коронавирусу в больнице Святого Георгия. Напомним, что он лежал под присмотром врачей из-за того, что контактировал с больным, зараженным опасной инфекцией. Однако за три дня до окончания карантина горе-пациент сбежал из медучреждения.

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Сотрудники полиции знали, что рано или поздно мужчина появится на месте проживания в своей квартире на Индустриальном проспекте. Так и случилось. К нему в дверь постучались множество медиков и полицейских в защитных костюмах.

Сожительница мужчина наверняка удивилась нежданным гостям в защитных костюмах. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- После соблюдения процессуальных действий мужчину принудительно доставили в обсерватор в пансионате «Заря». Устанавливаются его контакты за время отсутствия в больнице. Возбуждено административное производство по статье 19.4 КоАП РФ. Материалы по данному факту переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Похоже, на домашний карантин попадет и девушка из квартиры беглеца, которая открыла двери полицейским и согласилась сдать мужчину. Ее сожителю грозит штраф до 40 тысяч рублей, не говоря о вероятности возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU