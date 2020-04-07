В Пулково приземлился спецрейс, на котором эвакуировали 187 россиян из Тайланда
Самолет из Тайланда, на котором вернулись на родину 187 россиян, прибыл в Пулково четко по расписанию - в начале шестого вечера 7 апреля 2020 года. Но вот встречали пассажиров этого рейса вовсе не их родные и близкие, а сотрудники Роспотребнадзора, медики и силовики. Дело в том, что на этом борту находились люди, которые не смогли приехать обратно домой до того, как авиасообщение между нашими странами было приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса. Всем прибывшим в Пулково сразу же измерили температуру, а также попросили заполнить анкету и сдать анализы на COVID-19.
- Сейчас наши сотрудники продолжают работать с пассажирами, - сообщили «Комсомолке» в Роспотребнадзоре.
Прежде, чем людям выдадут багаж, его продезинфицируют. Пассажиров, проживающих в Петербурге, доставят домой на автобусах. Тех, кто в Северной столице транзитом, отвезут в пансионат «Заря» в Курортном районе, где сейчас находится обсерватор. Всем им предстоит две недели соблюдать режим строгой самоизоляции.
Следить за тем, чтобы прилетевшие из Тайланда россияне не выходили на улицу, будут полицейские, медики и сотрудники Роспотребнадзора. Нарушителям режима самоизоляции грозят крупные штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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