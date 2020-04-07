2020-04-07T19:36:11+03:00
Происшествия

«Форд» насмерть снес велосипедиста на улице Менделеевской

49-летний велосипедист двигался в том же направлении, что и машина
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге иномарка насмерть сбила велосипедиста. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге иномарка насмерть сбила велосипедиста. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

7 апреля около 8:46 на улице Менделеевской «Форд Фокус» насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла возле дома №3. По предварительной информации, 49-летний мужчина, управлявший двухколесным транспортом, двигался в том же направлении, что и машина. К сожалению, удар иномарки был настолько мощный, что у велосипедиста не осталось шансов выжить.

Удар был такой силы, что от велосипеда не осталось живого места. Фото: vk.com/dorinspb

Удар был такой силы, что от велосипеда не осталось живого места. Фото: vk.com/dorinspb

- Мужчина 1992 года рождения, управляя «Фордом», совершил наезд на 49-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист погиб на месте. По данному факту проводится тщательная проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям и видео с места происшествия, опубликованным в группе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», столкновение действительно было серьезным: от велосипеда не осталось живого места, а у иномарки выбило фару, сломало лобовое стекло и сильно смяло крышу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры почти 3,5 тысяч раз помогли пенсионерам, сидящим на самоизоляции в Петербурге
«Форд» насмерть снес велосипедиста на улице Менделеевской
В Пулково приземлился спецрейс, на котором эвакуировали 187 россиян из Тайланда
Полиция нашла беглеца из карантина по коронавирусу в больнице Святого Георгия
«Принцесса Анастасия» отложила круизы из Петербурга до 13 мая
На 7 апреля тест на коронавирус сдали 78 590 жителей Петербурга
В Пенсионном фонде рассказали, когда в Санкт-Петербурге начнется прием заявлений на выплату 5 000 рублей семьям с детьми
Из-за горящей травы Ленобласть позвала на помощь пожарных из Петербурга
Пациент сбежал из больничного карантина по коронавирусу в Петербурге
Индекс самоизоляции в Петербурге упал ниже трех баллов
На набережной Невы в Петербурге заметили бобра
Студенты Политеха получат специальную выплату во время самоизоляции
В Петербурге пока не знают, как утилизировать миллионы использованный медицинских масок
Петербуржцы показали полученные сухие пайки для школьников
В Петербурге на коронавирус начнут тестировать беременных
Ураганный ветер сменит тепло в среду в Санкт-Петербурге
В Буферном пруду у Планерной улицы открыли купальный сезон
В Ленинградском зоопарке рассказали, как живут животные во время карантина из-за коронавируса
Во Всеволожске у пенсионерки в лифте отобрали 300 тысяч рублей
Мать при грудном ребенке до полусмерти забила собаку, а потом выкинула ее в окно в Санкт-Петербурге
Массовое заражение коронавирусом произошло в Покровской больнице Санкт-Петербурга
Большие очереди выстроились перед банками в Петербурге
Выплаты малоимущим семьям с детьми начнут выдавать с июня 2020 года в Санкт-Петербурге
На Ржевке коммунальщики спасли двух кошек, запертых в квартире после смерти хозяйки
Температура воздуха в Петербурге превысила 16 градусов тепла