«Форд» насмерть снес велосипедиста на улице Менделеевской

7 Апр 2020 2020-04-07T19:36:11+03:00

49-летний велосипедист двигался в том же направлении, что и машина

Изменить размер текста: A A

7 апреля около 8:46 на улице Менделеевской «Форд Фокус» насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла возле дома №3. По предварительной информации, 49-летний мужчина, управлявший двухколесным транспортом, двигался в том же направлении, что и машина. К сожалению, удар иномарки был настолько мощный, что у велосипедиста не осталось шансов выжить.

Удар был такой силы, что от велосипеда не осталось живого места. Фото: vk.com/dorinspb

- Мужчина 1992 года рождения, управляя «Фордом», совершил наезд на 49-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист погиб на месте. По данному факту проводится тщательная проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям и видео с места происшествия, опубликованным в группе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», столкновение действительно было серьезным: от велосипеда не осталось живого места, а у иномарки выбило фару, сломало лобовое стекло и сильно смяло крышу.

ИСТОЧНИК KP.RU