Волонтеры почти 3,5 тысяч раз помогли пенсионерам, сидящим на самоизоляции в Петербурге
Уже 2010 петербургских волонтеров откликнулись на призыв помочь пенсионерам, которых обязали сидеть дома на самоизоляции до конца апреля из-за коронавируса. Из этого числа 1206 человек прошли аккредитацию и обучение. Как итог – успешно выполненные 3426 заявок на помощь.
- Бабушки и дедушки обычно просят сходить в магазин или аптеку, а также купить корм домашним животным. Они наиболее уязвимы к новому вирусу и должны оставаться дома на карантине, чтобы снизить риск заражения инфекцией. Все волонтеры, помогающие им, обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, - сообщает штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.
Власти предлагают все большему числу горожан стать волонтерами. Для этого нужно, для начала, зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. Ранее «Комсомолка» пообщалась с добровольцами, чтобы узнать, как проходят их трудовые будни.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»