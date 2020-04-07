2020-04-07T19:53:17+03:00
Общество

Волонтеры почти 3,5 тысяч раз помогли пенсионерам, сидящим на самоизоляции в Петербурге

Часто бабушки и дедушки просят сходить в магазин или аптеку, а также купить корм для домашних животных
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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2010 волонтеров вызвали готовность помочь пенсионерам, сидящим на самоизоляции по коронавирусу в Петербурге.2010 волонтеров вызвали готовность помочь пенсионерам, сидящим на самоизоляции по коронавирусу в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже 2010 петербургских волонтеров откликнулись на призыв помочь пенсионерам, которых обязали сидеть дома на самоизоляции до конца апреля из-за коронавируса. Из этого числа 1206 человек прошли аккредитацию и обучение. Как итог – успешно выполненные 3426 заявок на помощь.

- Бабушки и дедушки обычно просят сходить в магазин или аптеку, а также купить корм домашним животным. Они наиболее уязвимы к новому вирусу и должны оставаться дома на карантине, чтобы снизить риск заражения инфекцией. Все волонтеры, помогающие им, обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, - сообщает штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Власти предлагают все большему числу горожан стать волонтерами. Для этого нужно, для начала, зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. Ранее «Комсомолка» пообщалась с добровольцами, чтобы узнать, как проходят их трудовые будни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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