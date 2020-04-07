Смертельное ДТП с участием четырех легковушек произошло на КАД

7 Апр 2020 2020-04-07T21:01:49+03:00

«Лада» влетела в стоящий автомобиль, который по инерции толкнул еще две машины

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7 апреля около 18:25 на 9-м километре КАД в Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием четырех легковушек. По предварительной информации, «Лада» влетела в автомобиль «Черри», стоящий на дороге. По инерции машины зацепили еще и «Ауди» с «БМВ».

- После столкновения с «Черри» 75-летний водитель «Лады» умер от полученных травм на месте ДТП до приезда врачей скорой помощи. По данному факту проводится проверка. Инспекторы ДПС сейчас занимаются рассредоточением транспорта на дороге, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Этим же днем в Северной столице произошло другая страшная смертельная авария. На улице Менделеевской иномарка снесла велосипедиста, не оставив ему шансов на жизнь. Мужчина, двигавшийся на двухколесном транспорте, ехал в том же направлении, что и машина.

ИСТОЧНИК KP.RU