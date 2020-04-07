2020-04-07T21:19:34+03:00
Происшествия

Мошенники взломали соцсети Ленинградского зоопарка, умоляя помочь животным

В зоопарке спешат напомнить, что не просят жителей города о сомнительных пожертвованиях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Соцсети Ленинградского зоопарка взломали мошенники.Соцсети Ленинградского зоопарка взломали мошенники.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Социальные сети Ленинградского зоопарка атаковали неизвестные мошенники. Каким-то образом им удалось завладеть страничкой учреждения во «Вконтакте» и опубликовать запись с просьбой пожертвовать денег на еду животным из-за закрытия зоопарка на время режима самоизоляции в Петербурге.

- Внимание! Ленинградский зоопарк не проводит сбор денег в связи с временным закрытием! Недавно в нашей группе появилась запись о том, что мы просим жителей города о пожертвованиях. Это неправда! Пожалуйста, не подавайтесь на уловки мошенников и не переводите ваши средства на сомнительные банковские счета и карты! Но мы благодарим вас за беспокойство о наших питомцах, - сообщают на страничке зоопарка во «Вконтакте».

К слову, сейчас животные совсем не скучают без посетителей. Они, как и прежде, гуляют по своим вольерам и нежатся на солнышке. Ранее губернатор Петербурга заверил, что обитателей зоопарка не оставят без еды в нелегкое время пандемии коронавируса.

Остается надеяться, что никто не клюнул на удочку мошенников. Фото: vk.com/spbzoopark

Остается надеяться, что никто не клюнул на удочку мошенников. Фото: vk.com/spbzoopark

ИСТОЧНИК KP.RU

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