Новые дела на 84 нарушителей карантина по коронавирусу зарегистрировали в судах Петербурга

7 Апр 2020 2020-04-07T21:42:05+03:00

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В судах Санкт-Петербурга за 7 апреля 2020 года зарегистрировали административные дела еще на 84 нарушителей карантина по коронавирусу. Но пока только пятерым «счастливчикам» уже успели назначить штраф в размере 500 рублей. Все беглецы, к слову, свою вину признали.

- Один из оштрафованных сообщил суду, что сотрудникам полиции, пришедшим его проверять, он пояснил, что находится на работе и предложил подождать его несколько часов. Рассмотрение остальных дел отложено либо по причине ненадлежащего извещения, либо по причине наличия у граждан желания участвовать в судебном заседании, хотя при этом они находятся в изоляции, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 7 апреля полиции удалось поймать беглеца из карантина по коронавирусу в больнице Святого Георгия. Мужчину принудительно отправили в обсерватор в пансионате «Заря». Он контактировал с человеком, зараженным коронавирусом, однако не досидел в больнице всего лишь три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU