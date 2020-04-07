Стаю лебедей заметили на Невской губе

7 Апр 2020 2020-04-07T22:06:00+03:00

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Житель Василеостровского района сфотографировал стаю лебедей, отдыхающих на Невской губе. Снимки красивых диких птиц опубликованы в группе «Форум жителей ЖК «Я-Романтик» во «Вконтакте». Лебеди разместились далеко от берега, поэтому повышенное внимание горожан им ничуть не мешало.

Лебеди не испугались повышенного внимания горожан. Фото: vk.com/id219857

- Дикие лебеди отдыхали рядом с Финским заливом. Это у нас там такие озера от выкачиваемой воды на других участках намыва, где строят дома. Видимо, птицы перезимовали в теплых странах и вернулись домой, в этом году из-за аномально теплой весны это произошло гораздо раньше, чем обычно, - рассказал автор снимков «Комсомолке».

Любопытно, на факт: в Петербурге весной заметили даже бобров. Животное перебегало через дорогу на гранитной набережной Невы. Петербурженки, увидевшие бобра, пришли в дикий восторг и успели его сфотографировать.

ИСТОЧНИК KP.RU