2020-04-07T23:41:05+03:00
Дом. Семья

Центру помощи диким животным «Велес» нужны деньги после закрытия на карантин

Из-за коронавируса в «Велесе» не принимают посетителей и приостановили работу волонтеров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Центр помощи диких животных "Велес" попросил пожертвовать деньги на корм зверятам, оказавшимся в карантине.Центр помощи диких животных "Велес" попросил пожертвовать деньги на корм зверятам, оказавшимся в карантине.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В апреле Центр помощи диким животным «Велес», что в Ленобласти, вынужденно закрылся на карантин из-за постановления губернатора по мерам борьбы с коронавирусом. Все посещения отменены. На время прекратилась и работа волонтеров, которые доставляли местным обитателем всевозможные вкусняшки и многое другое. Пока что поделиться едой с животными нельзя, поэтому сотрудники «Велеса» просят о помощи деньгами.

- Мы очень просим средства, планируемые для закупки продуктов, переводить на счета нашего фонда. Мы без проблем закупаем тоннами всю нужную еду с доставкой в наш Центр, причем зачастую это даже дешевле магазинных цен. Помните, что без вашей помощи мы не выживем! А после снятия карантина мы всех ждем к нам в гости! – пишут сотрудники «Велеса» в официальной группе Центра во «Вконтакте».

Реквизиты можно найти по ссылке. Напомним, «Комсомолка» давно дружит с «Велесом». Центр не просто содержит диких животных, но и спасает зверят от тяжелейших травм. Под Новый год наши журналисты поздравили всех животных вкусными подарочками.

Волонтеры попросили своих подписчиков не бросать животных в трудную минуту. Фото: vk.com/veles_spb

Волонтеры попросили своих подписчиков не бросать животных в трудную минуту. Фото: vk.com/veles_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

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