2020-04-08T00:05:34+03:00
Происшествия

Пьяный 80-летний водитель «Опеля» угодил в ДТП на улице Краснопутиловской

Его ждет лишение прав, самоизоляция, а также ремонт «ласточки» [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге инспекторы ДПС задержали пьяного водителя "Опеля". Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге инспекторы ДПС задержали пьяного водителя "Опеля". Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

7 апреля около 15:00 во дворе дома №92 на улице Краснопутиловской попал в неудачное ДТП 80-летний водитель «Опеля». Подозрительный дедушка, управлявший иномаркой, попался на глаза мото-патрулю ДПС по Московскому району. Стражи порядка попросили пенсионера припарковаться, что у него, мягко говоря, не получилось. Оказалось, что опытный водитель изрядно выпил перед поездкой, сорвавшись по делам, уйдя с самоизоляции.

Парковка у дедушки не получилась. Фото: vk.com/dorinspb

Парковка у дедушки не получилась. Фото: vk.com/dorinspb

- Он не смог остановиться – снес кусок бампера об бордюр. Надул 0,676 мг/л. Теперь у деда несколько проблем: лишение, самоизоляция, а также ремонт «ласточки», - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Московскому району.

Узнав результат процедуры алкотестера, пенсионер изрядно удивился и с надеждой вгляделся в глаза инспекторов ДПС, но их это ничуть не растрогало.

В теплую погоды пенсионер решил прокатиться на своей "ласточке" подшофе. Фото: vk.com/dorinspb

В теплую погоды пенсионер решил прокатиться на своей "ласточке" подшофе. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный школьник из Петербурга изрезал ножом военнослужащего
Семейство лосей попало в объектив фотоловушки в природном заказнике в Ленобласти
Петербуржцы делятся фотографиями суперлуния в соцсетях
Пьяный 80-летний водитель «Опеля» угодил в ДТП на улице Краснопутиловской
Центру помощи диким животным «Велес» нужны деньги после закрытия на карантин
Мошенники стали убеждать пенсионеров из Петербурга купить лекарства от коронавируса
Петербуржцам придется покупать велосипеды: городская система велопроката в этом году работать не будет
Расширен список школьников Ленобласти, которые получат сухой паек на время режима самоизоляции
Стаю лебедей заметили на Невской губе
Новые дела на 84 нарушителей карантина по коронавирусу зарегистрировали в судах Петербурга
Мошенники взломали соцсети Ленинградского зоопарка, умоляя помочь животным
Смертельное ДТП с участием четырех легковушек произошло на КАД
Волонтеры почти 3,5 тысяч раз помогли пенсионерам, сидящим на самоизоляции в Петербурге
«Форд» насмерть снес велосипедиста на улице Менделеевской
В Пулково приземлился спецрейс, на котором эвакуировали 187 россиян из Тайланда
Полиция нашла беглеца из карантина по коронавирусу в больнице Святого Георгия
«Принцесса Анастасия» отложила круизы из Петербурга до 13 мая