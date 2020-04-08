Пьяный 80-летний водитель «Опеля» угодил в ДТП на улице Краснопутиловской

8 Апр 2020 2020-04-08T00:05:34+03:00

Его ждет лишение прав, самоизоляция, а также ремонт «ласточки» [фото]

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7 апреля около 15:00 во дворе дома №92 на улице Краснопутиловской попал в неудачное ДТП 80-летний водитель «Опеля». Подозрительный дедушка, управлявший иномаркой, попался на глаза мото-патрулю ДПС по Московскому району. Стражи порядка попросили пенсионера припарковаться, что у него, мягко говоря, не получилось. Оказалось, что опытный водитель изрядно выпил перед поездкой, сорвавшись по делам, уйдя с самоизоляции.

Парковка у дедушки не получилась. Фото: vk.com/dorinspb

- Он не смог остановиться – снес кусок бампера об бордюр. Надул 0,676 мг/л. Теперь у деда несколько проблем: лишение, самоизоляция, а также ремонт «ласточки», - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Московскому району.

Узнав результат процедуры алкотестера, пенсионер изрядно удивился и с надеждой вгляделся в глаза инспекторов ДПС, но их это ничуть не растрогало.

В теплую погоды пенсионер решил прокатиться на своей "ласточке" подшофе. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU