Петербуржцы делятся фотографиями суперлуния в соцсетях

8 Апр 2020 2020-04-08T02:06:17+03:00

7 апреля Луна была на максимально близком расстоянии к Земле – всего в 356908 километрах

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В ночь с 7 на 8 апреля петербуржцы смогли увидеть суперлуние. Фотографии необычно большого по размерам спутника Земли мелькали в различных городских группах в соцсетях. Луна оказалась на максимально близком расстоянии к нашей планете: всего лишь в 356908 километрах от человечества.

На некоторых снимках можно даже разглядеть кратеры спутника Земли. Фото: vk.com/4klever

Горожане наблюдали суперлуние еще на закате. В группе «Грибы и Грибники СПб» опубликовали фотографии спутника Земли, когда тот не успел скрыться за облаками.

Луну посчастливилось увидеть и журналисту "КП-Петербург".Фото: Лилия КОЗЛОВА

- Сегодня в Приморском районе Санкт-Петербурга можно было наблюдать красивый закат за березовой рощей и суперлуние, скрывающееся за облаками. Это было так мимолетно и так красиво! – пишет фотограф, поймавший Луну в объектив своего фотоаппарата.

Некоторым повезло сфотографировать Луну еще до того, как она спряталась за облаками. Фото: vk.com/grib_spb

Отметим, что многие ученые считают суперлуние негативным событием, которое может спровоцировать извержение вулканов и землетрясения из-за усиленного гравитационного воздействия. «Комсомолка» провела прямую видеотрансляцию чарующего астрономического явления.

ИСТОЧНИК KP.RU