Петербуржцы делятся фотографиями суперлуния в соцсетях
В ночь с 7 на 8 апреля петербуржцы смогли увидеть суперлуние. Фотографии необычно большого по размерам спутника Земли мелькали в различных городских группах в соцсетях. Луна оказалась на максимально близком расстоянии к нашей планете: всего лишь в 356908 километрах от человечества.
На некоторых снимках можно даже разглядеть кратеры спутника Земли. Фото: vk.com/4klever
Горожане наблюдали суперлуние еще на закате. В группе «Грибы и Грибники СПб» опубликовали фотографии спутника Земли, когда тот не успел скрыться за облаками.
Луну посчастливилось увидеть и журналисту "КП-Петербург".Фото: Лилия КОЗЛОВА
- Сегодня в Приморском районе Санкт-Петербурга можно было наблюдать красивый закат за березовой рощей и суперлуние, скрывающееся за облаками. Это было так мимолетно и так красиво! – пишет фотограф, поймавший Луну в объектив своего фотоаппарата.
Некоторым повезло сфотографировать Луну еще до того, как она спряталась за облаками. Фото: vk.com/grib_spb
Отметим, что многие ученые считают суперлуние негативным событием, которое может спровоцировать извержение вулканов и землетрясения из-за усиленного гравитационного воздействия. «Комсомолка» провела прямую видеотрансляцию чарующего астрономического явления.
ИСТОЧНИК KP.RU