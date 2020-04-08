2020-04-08T01:24:29+03:00
Дом. Семья

Семейство лосей попало в объектив фотоловушки в природном заказнике в Ленобласти

Детеныши вышли с мамой на прогулку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Мшинском заказнике сфотографировали семейство лосей. Фото: 78.rpn.gov.ruВ Мшинском заказнике сфотографировали семейство лосей. Фото: 78.rpn.gov.ru
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7 апреля в объектив фотоловушки Росприроднадзора попало семейство лосей из природного заказника «Мшинское болото», что находится в Гатчинском и Лужском районах Ленобласти. Животные вышли на прогулку посреди ночи. На снимке видна лосиха и один из ее маленьких детенышей.

- Малышам около года. В дикой природе лоси стараются держаться по одному, иногда небольшими группами. И чаще всего это самка и ее маленькие либо подросшие лосята, которые следуют за ней. Сейчас у лосей появляется новое потомство. Малютки растут быстро. Суточный привес колеблется от полутора до двух килограммов. В 6 месяцев лосята уже весят до 170 кг, - рассказывают в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Специалисты напоминают, что лоси могут выйти на дороги и попасть под колеса автомобилей. Если водитель заметил животное, лучше притормозить и пропустить его. За сбитого лося, к слову, придется заплатить 80 тысяч рублей. В минувшем марте как раз произошло такое ДТП в Лужском районе. Тогда лось умер в муках на месте, а водитель легковушки и его пассажирки чудом уцелели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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