Пьяный школьник из Петербурга изрезал ножом военнослужащего
В Ленобласти задержали пьяного 16-летнего школьника, который изрезал военнослужащего ножом. Конфликт между парнями возник посреди ночи 6 апреля в одной из квартир в поселке Волошово на улице Новой. Младший погорячился и схватился за нож, нанеся 22-летнему недругу из артиллерийского училища несколько ударов по бедру, груди и животу. Убегать он, к слову, не стал. Кто-то успел сообщить о происшествии полиции, поэтому нападавшего быстро задержали.
- Десятиклассник из школы №603 Петербурга был сильно пьян, его отправили в Лужскую межрайонную больницу трезветь. Затем несовершеннолетнего передали родителям. С места изъяли нож, следы рук и одежду. Материал проверки передали следователям 7 апреля, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.
Пострадавшего госпитализировали в военно-клинический госпиталь с непроникающими колото-резанными ранениями грудной клетки, живота, левого бедра.
ИСТОЧНИК KP.RU