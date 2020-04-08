Пьяный школьник из Петербурга изрезал ножом военнослужащего

8 Апр 2020 2020-04-08T01:50:51+03:00

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В Ленобласти задержали пьяного 16-летнего школьника, который изрезал военнослужащего ножом. Конфликт между парнями возник посреди ночи 6 апреля в одной из квартир в поселке Волошово на улице Новой. Младший погорячился и схватился за нож, нанеся 22-летнему недругу из артиллерийского училища несколько ударов по бедру, груди и животу. Убегать он, к слову, не стал. Кто-то успел сообщить о происшествии полиции, поэтому нападавшего быстро задержали.

- Десятиклассник из школы №603 Петербурга был сильно пьян, его отправили в Лужскую межрайонную больницу трезветь. Затем несовершеннолетнего передали родителям. С места изъяли нож, следы рук и одежду. Материал проверки передали следователям 7 апреля, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего госпитализировали в военно-клинический госпиталь с непроникающими колото-резанными ранениями грудной клетки, живота, левого бедра.

ИСТОЧНИК KP.RU