Динозавр вышел гулять с детской коляской в Санкт-Петербурге
Пока в Санкт-Петербурге объявлен режим самоизоляции из-за коронавируса, жители города защищают себя, кто как может. Так, вечером во вторник, 7 апреля, в городе в очередной раз заметили оранжевого динозавра. На этот раз он вышел прогуляться с коляской вокруг озера. Фотография вечернего «променада» попала в социальные сети в группу "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
- Назрел вопрос, у людей заранее были куплены и лежали дома про запас ростовые костюмы динозавров или они их сейчас закупили, - поинтересовалась петербурженка.
Этого динозавра с начала пандемии горожане видят уже не первый раз. Ранее он был замечен во Всеволожске. Тогда местных жителей очень удивила картина того, как животное вышло с пакетом во двор, чтобы выбросить мусор.
- Каждый защищается от COVID-19 как может. Во Всеволожске по испанскому примеру мусор вынес динозавр.
Также древнее животное несколько раз встречали с детской коляской и в Парнасе.
Динозавр выкинул мусор в Петербурге во время режима самоизоляции.Видео: vk.com/spb_today_unpublished
ИСТОЧНИК KP.RU