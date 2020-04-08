2020-04-08T08:16:23+03:00
Общество

Динозавр вышел гулять с детской коляской в Санкт-Петербурге

В условиях самоизоляции горожане защищаются от коронавируса как могут [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Динозавр вышел на прогулку с детской коляской в Санкт-ПетербургеДинозавр вышел на прогулку с детской коляской в Санкт-ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Пока в Санкт-Петербурге объявлен режим самоизоляции из-за коронавируса, жители города защищают себя, кто как может. Так, вечером во вторник, 7 апреля, в городе в очередной раз заметили оранжевого динозавра. На этот раз он вышел прогуляться с коляской вокруг озера. Фотография вечернего «променада» попала в социальные сети в группу "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

- Назрел вопрос, у людей заранее были куплены и лежали дома про запас ростовые костюмы динозавров или они их сейчас закупили, - поинтересовалась петербурженка.

Этого динозавра с начала пандемии горожане видят уже не первый раз. Ранее он был замечен во Всеволожске. Тогда местных жителей очень удивила картина того, как животное вышло с пакетом во двор, чтобы выбросить мусор.

- Каждый защищается от COVID-19 как может. Во Всеволожске по испанскому примеру мусор вынес динозавр.

Также древнее животное несколько раз встречали с детской коляской и в Парнасе.

Динозавр выкинул мусор в Петербурге во время режима самоизоляции.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

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