Лже-полицейские обокрали 86-летнюю петербурженку на 40 тысяч рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T08:45:46+03:00

Лже-полицейские обманули старушку и обокрали ее на 40 тысяч рублей в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

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Полиция Калининского района Санкт-Петербурга разыскивает лже-полицейских, которые обманным путем забрали у пенсионерки 40 тысяч рублей. Мошенники решили надавить на больное место 86-летней старушки – ее внучку, заявив, что та попалась на хранении наркотиков. К сожалению, женщина поверила «стражам правопорядка».

- Пострадавшая рассказала, что в 2 часа ночи 7 апреля ей на домашний телефон позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее 38-летняя внучка задержана за хранение наркотиков, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Однако «полицейский» сказал пенсионерке, что дело можно «замять». За то, чтобы ее внучку не привлекали к уголовной ответственности, нужно 40 тысяч рублей. Обеспокоенная женщина согласилась и у подъезда дома 41 по проспекту Науки встретилась с неизвестным, которому отдала деньги.

Когда днем стало понятно, что старушку обманули, она обратилась в полицию. По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас настоящие стражи порядка проводят проверку и разыскивают мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU