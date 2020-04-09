Жесткая массовая драка в Санкт-Петербурге попала на видео

9 Апр 2020 2020-04-09T09:08:07+03:00

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Есть негласное правило – лежачего не бьют. Однако для одной группы парней из Петербурга оно ничего не значит. Вечером во вторник, 7 апреля, на улице Седова произошла жесткая массовая драка, причина которой до сих пор полностью не известна. Несколько человек набросились на одного мужчину и стали его избивать, несмотря на крики и попытки окружающих остановить бой. Все происходящее попало на видео и было опубликовано в социальной сети.

- Вчера у крыльца «Пятерочки», что на Седова, 85, устроили махач. Агрессивным и «справедливым» парням показалось, что у мужика нож, и они его обезвреживали толпой, - рассказал в соцсети очевидец.

На кадрах видно, что в драке участвуют от 4 до 6 человек. Один мужчина, закрывшись руками, лежит на земле, на нем сверху лежит парень, который колошматит его руками. Вокруг бегает еще один, раздавая пинки всем вокруг, в том числе и женщине, которая подбежала, чтобы остановить драку.

- Зачем бить лежачего, что за чмошники? У нас лежачего даже отмороженные гопники не били в 90-х, - возмущаются в соцсетях петербуржцы.

Чем закончился этот бой, не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU