2020-04-09T09:56:36+03:00
Происшествия

Массово горящие поля в Петербурге попали на видео

Масштабный поджог травы произошел в Московском районе города [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Масштабный пожар на полях произошел в Петербурге / Фото: Владимир ХлямовМасштабный пожар на полях произошел в Петербурге / Фото: Владимир ХлямовФото: СОЦСЕТИ
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Вечером в среду, 8 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге снова массово горели поля. Огонь охватил огромную площадь в Московском районе. Пламя и густой дым был виден на протяжении всей Софийской улицы, а также со стороны Московского проспекта. О жестком пожаре в социальной сети рассказали очевидцы, а также опубликовали видео с места событий.

- 8 апреля примерно в 18 часов был масштабный поджог травы от Софийской до Московской Славянки. Господа, ну, не надо поджигать траву, даже если вам очень скучно, - обратился к горожанам автор публикации.

С огнем несколько часов боролись пожарные, которые в итоге потушили огонь. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее МЧС Петербурга предупредило горожан об опасности поджога сухой травы, так как этот процесс неконтролируемый и может стать причиной серьезной беды. Пренебрежение требованиями пожарной безопасности и природоохранного законодательства несут прямые угрозы здоровью людей и сохранению живой природы.

Масштабный пожар на полях в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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