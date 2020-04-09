2020-04-09T10:01:07+03:00
Общество

К онкоцентру в Песочном с 9 апреля вновь начнут ходить автобусы 109А

А на маршруте 109, который также возит больных, сократят интервал движения
Петр КИБЕР
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Из-за возросшего пассажиропотока на маршруты выйдут дополнительные автобусы.Из-за возросшего пассажиропотока на маршруты выйдут дополнительные автобусы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Несмотря на режим самоизоляции, который действует в Петербурге с 28 марта, жизнь в городе не остановилась, а людей на улицах стало больше. Из-за этого даже пришлось запустить дополнительный общественный транспорт, стоявший последние дни в парке. Так, с 9 апреля вновь начинает курсировать автобус 109А, который ходит к онкологическому центру в Песочном.

- С 9 апреля дополнительные автобусы направлены на маршрут № 109, также восстановлено движения по маршруту № 109А, которые проходят мимо центра онкологии в поселке Песочный, - сообщает пресс-служба унитарного предприятия «Организатор перевозок».

Кроме этого, из-за возросшего пассажиропотока, будут уменьшены интервалы движения на маршрутах: №№ 2, 93, 101, 187, 190, 200, 211, 397. Для этого на линию выпущены дополнительные автобусы.

Также в час пик чаще станут ходить автобусы №№ 24, 28, 37, 151, 152.

Напомним, что с 30 марта весь городской транспорт был переведен в режим работы воскресного дня. Машины выходили на линию позже, а заканчивали работу в 23:00. Метрополитен на вход работает лишь до десяти часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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