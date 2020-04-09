2020-04-09T10:16:00+03:00
Происшествия

На проспекте Косыгина иномарка влетела в столб, погиб молодой водитель

Его 30-летний пассажир оказался в больнице
Петр КИБЕР
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На проспекте Косыгина иномарка протаранила столб.На проспекте Косыгина иномарка протаранила столб.
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Смертельная авария произошла глубокой ночью 9 апреля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. На проспекте Косыгина молодой водитель не справился со своей иномаркой и на полном ходу влетел в бетонный столб.

- По предварительной информации около 3:15, водитель 1987 года рождения, управляя а/м «Киа Оптима» совершил наезд на опору столба уличного освещения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Удар оказался сильным и вся передняя часть машины превратилась в кучу мятого железа. В результате ДТП водитель получил смертельные травмы и скончался на месте аварии. Пассажир иномарки – 30-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован приехавшими медиками скорой помощи.

Сейчас по факту смертельного ДТП идет проверка, инспектора Госавтоинспекции выясняют все причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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