Три больницы начали принимать больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
Еще три больницы в Санкт-Петербурге готовы принимать больных коронавирусом, а также пациентов с подозрением на инфекцию. Ранее такими зараженными занимались только больница имени Боткина и детская городская клиническая больница имени Филатова.
- Больных коронавирусом начали принимать СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» на Народной улице, 21, и Городская многопрофильная больница №2, - сообщили в комитете здравоохранения.
Также после снятия карантина с СПб ГБУЗ «Городская больница святого великомученика Георгия» планируется задействовать ее для приема больных с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
Весь медицинский персонал, работающий с коронавирусными инфицированными, а также с пациентами, у которых есть подозрение на вирус, работают в костюмах биозащиты.
Напомним, что по состоянию на 8 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 329 случаев заражения коонавирусом. Выздоровело 43 человека, умерло трое.
ИСТОЧНИК KP.RU
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