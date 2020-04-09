Три больницы начали принимать больных коронавирусом в Санкт-Петербурге

9 Апр 2020 2020-04-09T10:16:32+03:00

В Санкт-Петербурге увеличилось количество стационаров для приема больных с коронавирусной инфекцией Фото: Артем КИЛЬКИН

Также в стационары будут помещать людей с подозрением на новую инфекцию

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Еще три больницы в Санкт-Петербурге готовы принимать больных коронавирусом, а также пациентов с подозрением на инфекцию. Ранее такими зараженными занимались только больница имени Боткина и детская городская клиническая больница имени Филатова.

- Больных коронавирусом начали принимать СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» на Народной улице, 21, и Городская многопрофильная больница №2, - сообщили в комитете здравоохранения.

Также после снятия карантина с СПб ГБУЗ «Городская больница святого великомученика Георгия» планируется задействовать ее для приема больных с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Весь медицинский персонал, работающий с коронавирусными инфицированными, а также с пациентами, у которых есть подозрение на вирус, работают в костюмах биозащиты.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 329 случаев заражения коонавирусом. Выздоровело 43 человека, умерло трое.

ИСТОЧНИК KP.RU