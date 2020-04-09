Более 8,8 тысяч человек за сутки прошли тест на коронавирус в Санкт-Петербурге

9 Апр 2020 2020-04-09T10:30:04+03:00

Почти 9 тысяч человек сдали тест на коронавирус за сутки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге продолжают активно бороться с распространением коронавирусной инфекции. Так, за среду, 8 апреля 2020 года, в городе были обследованы 8 811 человек на новую инфекцию. Результаты тестов они узнают в ближайшие дни.

- На карантине находится 9048 человек. Из них 57 - в обсерваторе, 7987 на самоизоляции, 1004 – контактные, - сообщили в Смольном.

Также 64 человека сообщили о том, что прибыли в Петербург из другой страны. Они должны соблюдать обязательный карантин в течение 14 дней. Соблюдение режима самоизоляции будет проверять полиция. Нарушителям грозит штраф – до 40 тысяч рублей. Если в результате этого нарушения будет причинен вред здоровью человека – штраф до 300 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках поддержки горожан в период режима самоизоляции, в школах города 34360 продуктовых наборов, в учреждениях среднего профессионального образования - 9490 наборов.

ИСТОЧНИК KP.RU