Более 8,8 тысяч человек за сутки прошли тест на коронавирус в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге продолжают активно бороться с распространением коронавирусной инфекции. Так, за среду, 8 апреля 2020 года, в городе были обследованы 8 811 человек на новую инфекцию. Результаты тестов они узнают в ближайшие дни.
- На карантине находится 9048 человек. Из них 57 - в обсерваторе, 7987 на самоизоляции, 1004 – контактные, - сообщили в Смольном.
Также 64 человека сообщили о том, что прибыли в Петербург из другой страны. Они должны соблюдать обязательный карантин в течение 14 дней. Соблюдение режима самоизоляции будет проверять полиция. Нарушителям грозит штраф – до 40 тысяч рублей. Если в результате этого нарушения будет причинен вред здоровью человека – штраф до 300 тысяч рублей.
Кроме того, в рамках поддержки горожан в период режима самоизоляции, в школах города 34360 продуктовых наборов, в учреждениях среднего профессионального образования - 9490 наборов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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