Полиция поймала «сантехника», обокравшего пенсионерку у нее дома

9 Апр 2020 2020-04-09T10:40:00+03:00

Мужчина предложил поменять батареи, а зайдя в квартиру схватил сумку с деньгами и убежал [видео]

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Полицейские Калининского района поймали лже-сантехника, который в открытую ограбил 78-летнюю пенсионерку. Причем сделал это у нее дома. Дверь ранее судимому мужчине пожилая женщина открыла, так как хотела поменять батареи.

- 6 апреля в полицию поступило сообщение от женщины, проживающей на Светлановском проспекте. Она рассказала, что около полудня неизвестный, представившийся сантехником для осмотра батарей и стояков, проник в ее квартиру, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Зайдя в квартиру, «сантехник» не стал откладывать свое черное дело в долгий ящик, а забежал в комнату и с кровати схватил сумочку пенсионерки, в которой лежали 30 тысяч рублей, документы и банковская карта.

Но уже через сутки злоумышленник попался в руки полиции. Им оказался ранее судимый за кражу мужчина без определенного места жительства. В преступлении он признался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/771995" frameborder="0"></iframe> В Петербурге лже-сантехник ограбил пенсионерку.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU