Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области 9 апреля 2020 года составило 18 человек
За сутки количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области увеличилось. Так, на 9 апреля 2020 года в 47-м регионе зарегистрировано еще 18 человек, заболевших новой инфекцией. Общее количество инфицированных превысило 100 человек.
- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 18 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. С начала пандемии заразились 112 человек, - сообщили в администрации региона.
Так, новых зараженных коронавирусом госпитализировали из: двое из Тосно, трое из Первомайское, двое из Рощино, Выборгский район, а также по одному из Гончарово, Выборгский район, Саперное, Приозерский район, Шлиссельбург, СНТ Восход, Кировский район, Кузьмоловский, ДНП Андреевка, Новосаратовка, Мурино, Всеволожск, Всеволожский район, Кобралово, Гатчинский район и Тихвин.
С начала пандемии в Ленинградской области выздоровели три человека, смертей зарегистрировано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU
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