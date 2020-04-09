Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области 9 апреля 2020 года составило 18 человек

9 Апр 2020 2020-04-09T10:40:45+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 9 апреля 2020 года

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За сутки количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области увеличилось. Так, на 9 апреля 2020 года в 47-м регионе зарегистрировано еще 18 человек, заболевших новой инфекцией. Общее количество инфицированных превысило 100 человек.

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 18 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. С начала пандемии заразились 112 человек, - сообщили в администрации региона.

Так, новых зараженных коронавирусом госпитализировали из: двое из Тосно, трое из Первомайское, двое из Рощино, Выборгский район, а также по одному из Гончарово, Выборгский район, Саперное, Приозерский район, Шлиссельбург, СНТ Восход, Кировский район, Кузьмоловский, ДНП Андреевка, Новосаратовка, Мурино, Всеволожск, Всеволожский район, Кобралово, Гатчинский район и Тихвин.

С начала пандемии в Ленинградской области выздоровели три человека, смертей зарегистрировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU