Вандал разгромил могилу на Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге

9 Апр 2020 2020-04-09T11:04:27+03:00

У надгробной статуи были отломаны кисти, а на лице написано нецензурное слово

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Неизвестный вандал устроил погром на Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге. Утром в среду, 8 апреля 2020 года, 55-летняя женщина пришла проведать могилу своего сына на погосте, расположенном на проспекте Стачек, и с ужасом обнаружила, что все надгробие изуродовано и сломано.

- Около пяти часов вечера женщина обратилась в полицию и сообщила, что могилу ее сына разгромил неизвестный вандал. Правоохранители выехали на указанное место, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В результате выезда установлено, что на «Красненьком кладбище», на Стрелковой дорожке на указанной могиле было повреждено надгробие, у статуи отколоты части кистей, а на лице скульптуры написано нецензурное слово.

Сотрудники полиции осмотрели место преступление, изъяли следы обуви и материи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и их местами захоронения. Неизвестного вандала разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU