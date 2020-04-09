2020-04-09T11:04:27+03:00
Происшествия

Вандал разгромил могилу на Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге

У надгробной статуи были отломаны кисти, а на лице написано нецензурное слово
Лилия КОЗЛОВА
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Вандал разломал могилу на кладбище в Санкт-ПетербургеВандал разломал могилу на кладбище в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Неизвестный вандал устроил погром на Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге. Утром в среду, 8 апреля 2020 года, 55-летняя женщина пришла проведать могилу своего сына на погосте, расположенном на проспекте Стачек, и с ужасом обнаружила, что все надгробие изуродовано и сломано.

- Около пяти часов вечера женщина обратилась в полицию и сообщила, что могилу ее сына разгромил неизвестный вандал. Правоохранители выехали на указанное место, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В результате выезда установлено, что на «Красненьком кладбище», на Стрелковой дорожке на указанной могиле было повреждено надгробие, у статуи отколоты части кистей, а на лице скульптуры написано нецензурное слово.

Сотрудники полиции осмотрели место преступление, изъяли следы обуви и материи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и их местами захоронения. Неизвестного вандала разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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