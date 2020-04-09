2020-04-09T11:05:24+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 4 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге официально подтвержден четвертый смертельный случай от коронавируса.В Петербурге официально подтвержден четвертый смертельный случай от коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Федеральный Оперативный штаб по коронавирусу привел новые официальные данные по количеству заболевших и скончавшихся. В том числе подтвердился еще один смертельный случай в Северной столице. Таким образом, число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило четыре человека.

- За прошедшие сутки в России зафиксировано 1459 случаев коронавируса, общее количество заболевших составляет 10 131 человек. 698 из них выздоровели и 76 скончались, - сообщает Оперштаб.

В Санкт-Петербурге цифры такие: всего заболело 373 человека (плюс 44 за сутки), выздоровело 43, умерли четыре. Последний смертельный случай подтвержден у пациента, госпитализированного в воскресенье в 122-ю клиническую больницу имени Соколова. 66-летнего мужчину привезли с гангреной, однако на следующий день он умер от скоротечной пневмонии. Посмертные анализы подтвердили у него коронавирус. Сейчас в клинике устанавливают тех, с кем мог контактировать покойный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чемпионка мира по пауэрлифтингу перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей
Минометную мину выловили из реки в Санкт-Петербурге
Девушку изнасиловал пьяный сосед в Кингисеппе
Первое заседание по делу историка Олега Соколова отменили из-за коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 10 человек
Вывозной рейс из Таиланда в Петербург перенесли на сутки
Хулиганы расстреляли окно жилой квартиры в Петербурге
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 4 человека
Вандал разгромил могилу на Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге
Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области 9 апреля 2020 года составило 18 человек
Полиция поймала «сантехника», обокравшего пенсионерку у нее дома
Более 8,8 тысяч человек за сутки прошли тест на коронавирус в Санкт-Петербурге
Три больницы начали принимать больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
На проспекте Косыгина иномарка влетела в столб, погиб молодой водитель
К онкоцентру в Песочном с 9 апреля вновь начнут ходить автобусы 109А
Массово горящие поля в Петербурге попали на видео
Жесткая массовая драка в Санкт-Петербурге попала на видео