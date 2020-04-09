Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 4 человека

9 Апр 2020 2020-04-09T11:05:24+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года

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Федеральный Оперативный штаб по коронавирусу привел новые официальные данные по количеству заболевших и скончавшихся. В том числе подтвердился еще один смертельный случай в Северной столице. Таким образом, число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило четыре человека.

- За прошедшие сутки в России зафиксировано 1459 случаев коронавируса, общее количество заболевших составляет 10 131 человек. 698 из них выздоровели и 76 скончались, - сообщает Оперштаб.

В Санкт-Петербурге цифры такие: всего заболело 373 человека (плюс 44 за сутки), выздоровело 43, умерли четыре. Последний смертельный случай подтвержден у пациента, госпитализированного в воскресенье в 122-ю клиническую больницу имени Соколова. 66-летнего мужчину привезли с гангреной, однако на следующий день он умер от скоротечной пневмонии. Посмертные анализы подтвердили у него коронавирус. Сейчас в клинике устанавливают тех, с кем мог контактировать покойный.

ИСТОЧНИК KP.RU