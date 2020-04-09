2020-04-09T11:34:58+03:00
Происшествия

Хулиганы расстреляли окно жилой квартиры в Петербурге

В стекле осталось несколько пробитых дырок [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Окно жилой квартиры расстреляли из оружия в ПетербургеОкно жилой квартиры расстреляли из оружия в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Квартира жительницы Санкт-Петербурга на улице Кузнецова стала мишенью для хулиганов. В четверг, 9 апреля 2020 года, женщина рассказала в социальной сети о том, что окно ее подруги, живущей в доме 29, корпус 1, расстреляли неизвестные люди. Пострадавшая считает, что это сделали из дома напротив, так как ее квартира находится на девятом этаже.

В стекле окна осталось три дырки Фото: СОЦСЕТИ

В стекле окна осталось три дыркиФото: СОЦСЕТИ

- Лично могу предположить, что все же дом напротив, и с вероятностью процентов 60, окна почти напротив, может на этаж выше. Если так, то хулиганка, причем уголовная хулиганка - общественно опасным методом. Стрельба с уровня земли сомнительна, хотя и такой вариант допускаю, в таком случае подруге автора - владелице квартиры - следовало бы задуматься, не обидела ли она кого-то кто знает, где она живет и где ее окна, - предположил один из пользователей сети.

Участники обсуждения посоветовали пострадавшей женщине поскорее обратиться в полицию, чтобы зафиксировать урон и найти хулиганов, пока они не повредили еще чьи-то окна, либо не начали стрелять по животным или людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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