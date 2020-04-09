2020-04-09T11:50:29+03:00
Общество

Вывозной рейс из Таиланда в Петербург перенесли на сутки

Самолет вылетит из Пхукета не сегодня, а лишь 10 апреля
Петр КИБЕР
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Самолет из Таиланда в Пулково отложили на сутки.Самолет из Таиланда в Пулково отложили на сутки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На сутки оказался отложен вывозной рейс, который должен доставить из Таиланда в Петербург граждан России, застрявших в этой далекой стране. Самолет, который должен был вылететь из аэропорта Пхукета 9 апреля, отправится в сторону Пулково в лучшем случае 10 числа.

- По полученной в «Аэрофлоте» информации, запланированный на 9 апреля вывозной рейс из Пхукета в Санкт-Петербург и Москву переносится на 10 апреля, ориентировочно на 14.00. Регистрация начнется в 10.00, - сообщает посольство России в Таиланде.

Россиянам, находящимся в Таиланде и желающим вернуться на родину, посольские работники напоминают, что составление списков на вывоз осуществляется на основании сведений, поданных самими гражданами через портал «Госуслуги».

При этом в посольстве отмечают, что тайские власти автоматически продлевают до 30 апреля все визы, в том числе полученные по прибытии, и штампы о безвизовом въезде, срок которых истекает в период с 26 марта. Это касается людей, живущих в стране и находящихся там временно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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