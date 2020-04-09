2020-04-09T11:51:45+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 10 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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За сутки 10 человек вылечились от коронавируса в Санкт-ПетербургеЗа сутки 10 человек вылечились от коронавируса в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В России с начала пандемии новой инфекции выздоровели уже более 700 пациентов. Так, число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 10 человек. Такой положительный прирост был зафиксирован за сутки. Все здоровые пациенты уже выписаны из больницы.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выздоровело 53 человека, из них 10 – за последние сутки, - сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.

С начала эпидемии в городе на Неве зафиксировано 373 случая инфицирования, четверо из них умерли. Также из 112 зараженных коронавирусом в Ленинградской области выздоровели три человека.

Напомним, что в Санкт-Петербурге введены штрафы для тех, кто нарушает запреты, установленные на режим самоизоляции. Под наказание попадают как обычные граждане, так и юридические лица. С полным перечнем штрафов можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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