Первое заседание по делу историка Олега Соколова отменили из-за коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T12:12:27+03:00

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Первое заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении молодой любовницы-аспирантки, не состоится. В процесс вмешался коронавирус, из-за которого подсудимого не смогут привезти из следственного изолятора в суд. А проводить заседания по видеосвязи закон не позволяет.

- Дополнительно сообщаем, что все участники процесса были извещены судом о том, что заседание будет отложено и можно не являться в суд. Адвокат Соколова пояснил, что, все равно, придет, так как не может разочаровать журналистов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что рассматривать дело об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко должен Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Недавно он продлил меру пресечения самому Олегу Соколову, а на сегодня был намечен старт основного процесса, однако заседания отложены на неопределенный срок.

Стоит сказать, что сам обвиняемый вину уже признал, а психиатрическая экспертиза, проведенная в Москве, признала экс-доцента СПбГУ вменяемым.

ИСТОЧНИК KP.RU