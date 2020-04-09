Девушку изнасиловал пьяный сосед в Кингисеппе

9 Апр 2020 2020-04-09T12:13:58+03:00

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Полиция Ленинградской области проверяет заявлением об изнасиловании. В среду, 8 апреля 2020 года, к правоохранителям обратилась 18-летняя девушка, работающая продавцом в продуктовом магазине города Кингисепп. Она рассказала, что рано утром над ней надругался малознакомый мужчина.

- По рассказу девушки, преступление произошло в 6 часов утра 6 апреля в ее квартире дома 9 по улице Химиков, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Тем утром девушка у себя дома выпивала спиртное вместе с малознакомым мужчиной, живущим по-соседству в доме 10 по той же улице. После горячительного, гость воспользовался беспомощностью хозяйки и изнасиловал ее.

Полиция начала проверку. После заявления правоохранители задержали подозреваемого 32-летнего безработного мужчину в садоводстве «Химик». Известно, что он два раза привлекался к уголовной ответственности за отказ платить алименты на содержание своих детей.

На данный момент полиция продолжает проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU