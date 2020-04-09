2020-04-09T12:13:58+03:00
Происшествия

Девушку изнасиловал пьяный сосед в Кингисеппе

Подозреваемым оказался злостный неплательщик алиментов своим детям
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция проверяет заявление об изнасиловании девушке в КингисеппеПолиция проверяет заявление об изнасиловании девушке в КингисеппеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Ленинградской области проверяет заявлением об изнасиловании. В среду, 8 апреля 2020 года, к правоохранителям обратилась 18-летняя девушка, работающая продавцом в продуктовом магазине города Кингисепп. Она рассказала, что рано утром над ней надругался малознакомый мужчина.

- По рассказу девушки, преступление произошло в 6 часов утра 6 апреля в ее квартире дома 9 по улице Химиков, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Тем утром девушка у себя дома выпивала спиртное вместе с малознакомым мужчиной, живущим по-соседству в доме 10 по той же улице. После горячительного, гость воспользовался беспомощностью хозяйки и изнасиловал ее.

Полиция начала проверку. После заявления правоохранители задержали подозреваемого 32-летнего безработного мужчину в садоводстве «Химик». Известно, что он два раза привлекался к уголовной ответственности за отказ платить алименты на содержание своих детей.

На данный момент полиция продолжает проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чемпионка мира по пауэрлифтингу перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей
Минометную мину выловили из реки в Санкт-Петербурге
Девушку изнасиловал пьяный сосед в Кингисеппе
Первое заседание по делу историка Олега Соколова отменили из-за коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 10 человек
Вывозной рейс из Таиланда в Петербург перенесли на сутки
Хулиганы расстреляли окно жилой квартиры в Петербурге
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 4 человека
Вандал разгромил могилу на Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге
Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области 9 апреля 2020 года составило 18 человек
Полиция поймала «сантехника», обокравшего пенсионерку у нее дома
Более 8,8 тысяч человек за сутки прошли тест на коронавирус в Санкт-Петербурге
Три больницы начали принимать больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
На проспекте Косыгина иномарка влетела в столб, погиб молодой водитель
К онкоцентру в Песочном с 9 апреля вновь начнут ходить автобусы 109А
Массово горящие поля в Петербурге попали на видео
Жесткая массовая драка в Санкт-Петербурге попала на видео