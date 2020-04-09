2020-04-09T12:38:36+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге 9 апреля 2020 года: В Покровской больнице диагноз подтвердился сразу у 11 человек

О новых случаях заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге 9 апреля 2020 год «КП-Санкт-Петербург» сообщил источник, близкий к учреждению.
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам людей, близких к учреждению, в больнице закрыло на карантин уже шесть отделений.По словам людей, близких к учреждению, в больнице закрыло на карантин уже шесть отделений.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По Покровской больнице, медики которой ранее жаловались на нехватку респираторов и спецкостюмов, прошла еще одна волна массового заражения COVID-19. О новых случаях заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге 9 апреля 2020 год «КП-Санкт-Петербург» сообщил источник, близкий к учреждению.

- За утро выявили одиннадцать новых случаев, - уточнил источник. - Все их ранее доставили сюда с пневмониями или симптомами ОРВИ. Причем доставили не сегодня — они уже успели полежать в разных палатах от трех до пяти дней. Соответственно, контактных набирается очень много.

Сейчас, по словам мужчины, на карантин закрылось еще три отделения: травматология, отоларингология и реанимация. Все сотрудники и пациенты, которые в них находились, изолированы от внешнего мира на 14 дней. Кроме того, у всех врачей взяли анализ на новый коронавирус.

Напомним: 9 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировали 44 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала эпидемии в Северной столице заболело 373 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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