Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге 9 апреля 2020 года: В Покровской больнице диагноз подтвердился сразу у 11 человек
По Покровской больнице, медики которой ранее жаловались на нехватку респираторов и спецкостюмов, прошла еще одна волна массового заражения COVID-19. О новых случаях заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге 9 апреля 2020 год «КП-Санкт-Петербург» сообщил источник, близкий к учреждению.
- За утро выявили одиннадцать новых случаев, - уточнил источник. - Все их ранее доставили сюда с пневмониями или симптомами ОРВИ. Причем доставили не сегодня — они уже успели полежать в разных палатах от трех до пяти дней. Соответственно, контактных набирается очень много.
Сейчас, по словам мужчины, на карантин закрылось еще три отделения: травматология, отоларингология и реанимация. Все сотрудники и пациенты, которые в них находились, изолированы от внешнего мира на 14 дней. Кроме того, у всех врачей взяли анализ на новый коронавирус.
Напомним: 9 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировали 44 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала эпидемии в Северной столице заболело 373 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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