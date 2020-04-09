Минометную мину выловили из реки в Санкт-Петербурге

9 Апр 2020 2020-04-09T12:29:56+03:00

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В Санкт-Петербурге нашли очередной снаряд времен Великой Отечественной войны. В среду, 8 апреля 2020 года, в полицию Красносельского района обратился местный житель, который рассказал, что нашел подозрительный предмет. Мужчина принес боеприпас для того, чтобы его обследовали специалисты.

- По рассказу мужчины, боеприпас он нашел в реке Дудергофка. До приезда специалистов-взрывотехников сотрудники полиции накрыли данный предмет локализатором взрыва «Фонтан», - сообщили в Росгвардии Петербурга.

На вызов прибыли специалисты ОМОНа. Обследовав находку, они установили, что это 85-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны. Боеприпас потенциально не был опасен, так как у него отсутствовала головная часть.

Специалисты ОМОН забрали снаряд и вывезли его на полигон, уничтожили с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Сотрудники Росгвардии напомнили жителям Петербурга и Ленинградской области, что в случае нахождения подобных предметов ни в коем случае нельзя самостоятельно осуществлять транспортировку боеприпасов и производить с ними какие-либо иные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU