Минометную мину выловили из реки в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге нашли очередной снаряд времен Великой Отечественной войны. В среду, 8 апреля 2020 года, в полицию Красносельского района обратился местный житель, который рассказал, что нашел подозрительный предмет. Мужчина принес боеприпас для того, чтобы его обследовали специалисты.
- По рассказу мужчины, боеприпас он нашел в реке Дудергофка. До приезда специалистов-взрывотехников сотрудники полиции накрыли данный предмет локализатором взрыва «Фонтан», - сообщили в Росгвардии Петербурга.
На вызов прибыли специалисты ОМОНа. Обследовав находку, они установили, что это 85-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны. Боеприпас потенциально не был опасен, так как у него отсутствовала головная часть.
Специалисты ОМОН забрали снаряд и вывезли его на полигон, уничтожили с соблюдением необходимых мер предосторожности.
Сотрудники Росгвардии напомнили жителям Петербурга и Ленинградской области, что в случае нахождения подобных предметов ни в коем случае нельзя самостоятельно осуществлять транспортировку боеприпасов и производить с ними какие-либо иные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU