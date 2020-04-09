2020-04-09T12:30:29+03:00
Происшествия

Чемпионка мира по пауэрлифтингу перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей

На удочку мошенников попалась молодая гражданка Латвии, живущая в Петербурге
Петр КИБЕР
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Мошенники обманули спортсменку на 1,5 миллиона рублей.Мошенники обманули спортсменку на 1,5 миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Очередной жертвой телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банка, стала 31-летняя гражданка Латвии, живущая в Санкт-Петербурге. У нее злоумышленники смогли выудить больше полутора миллионов рублей.

- 8 апреля в 23:50 в полицию обратилась потерпевшая с заявлением о том, что в тот же день около 16:30 ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковского счета пытаются снять деньги. Чтобы их сохранить, необходимо перевести средства на другой счет, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Молодая женщина попалась на уловку, на которую обычно ловят доверчивых пенсионеров и перечислила на указанный счет 1 591 000 рублей. Позднее девушка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Интересно, что по имеющимся данным, жертвой мошенников стала победительница кубка мира по пауэрлифтингу, работающая менеджером в одной из интернет-компаний.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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