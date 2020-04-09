2020-04-09T12:43:09+03:00
Общество

Петербургским школьникам выдали больше 130 тысяч продуктовых наборов

Это около половины от общего числа учеников, которым положен сухой паек
Петр КИБЕР
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Родители школьников получили 134 тысячи продуктовых наборов.Родители школьников получили 134 тысячи продуктовых наборов.Фото: Петр КИБЕР
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Родители петербургских школьников продолжают получать продуктовые наборы, которые положены всем младшеклассникам и льготникам, находящимся сейчас на домашнем обучении. Всего за три дня горожанам выдано больше 130 тысяч сухих пайков.

- В школах выдано 134 360 продуктовых наборов, это 55,06% от общего числа нуждающихся, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

Еще 9490 наборов (46,04%) было выдано ученикам среднего профессионального образования – колледжей, профтехучилищ и т.д.

Напомним, что право на получение наборов имеют ученики школ с 1 по 4 классы, а также дети из неполных, малообеспеченных семей и других льготных категорий. В зависимости от этого могут выдаваться наборы в трех вариантах объема.

Каждая коробка рассчитана на 10 дней и содержит крупы, подсолнечное масло, сахар, молоко, чай, сок, кондитерские изделия и другие продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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