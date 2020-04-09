2020-04-09T13:53:33+03:00
Дом. Семья

Коты и кошки ищут «работу на удаленке» в Санкт-Петербурге

Следить за трудовыми буднями хвостатых можно будет в прямом эфире
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские коты ищут работу на удаленкеПетербургские коты ищут работу на удаленкеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге постояльцы «Республики кошек» ищут «работу на удаленке». Так как котокафе временно не работает из-за режима самоизоляции, а котов перестали забирать к себе домой, в отличии от собак, владельцы республики продумали бизнес-план, как помочь своим пушистым постояльцам.

- Многие котики сейчас зависли на передержках и в ветеринарных клиниках. Вот этим нашим «зависшим» коллегам мы и хотим помочь. С вашей помощью. Если вы возьмете нас на работу на удаленке, - предлагают в республике.

Так, все желающие могут выбрать котика на официальной странице в «ВКонтакте», оплатить ему корм за символическую сумму, а дальше в режиме онлайн наблюдать, как он выполняет свою работу: бегает в колесе, играет, прыгает, считает, красиво спит, громко мяукает. Также у «работодателя» появится возможность лично угостить выбранного кота при следующем визите.

В мае будут подведены итоги. Коту, заработавшему больше денег во время карантина, обещан пост Мяунистра финансов и доппаек.

Взять кота на удаленку можно здесь, а выбрать хвостатого домой по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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