Мост глупости поймал очередную «Газель» и сломал ее пополам
Невероятно, но факт: под всемирно известным Мостом глупости на Софийской улице застряла очередная «Газель». Неизвестно, по какой причине водитель не внял всем предупреждениям, но машина на полном ходу влетела в перекрытия дорожной конструкции и…сломалась пополам.
- Самоизоляция не помогла «Газелям» и у меня тут 3-й в этом году и 178-й в общем зачете пойманный Мостом глупости! Встречайте! - сообщает «сам» мост в собственном телеграм-канале.
На фотографиях, сделанных очевидцами аварии, хорошо видно, что от удара у «Газели» не только снесло верхнюю часть кузова, как это обычно и бывает, но даже согнуло раму. Такие последствия тут чуть ли не впервые.
Скорость машины, судя по всему, была приличной, ведь грузовичок умудрился пролететь под низким сводом моста достаточно далеко, где в итоге и застрял. Что заставило водителя пренебречь предупреждением на въезде, так и осталось загадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU