Суд по делу историка Олега Соколова перенесли на 13 мая
Октябрьский районный суд Петербурга назначил новую дату первого заседания по делу историка Олега Соколова. Начало рассмотрения дела по существу, отмененное сегодня из-за карантина по коронавирусу, перенесли на середину мая.
- Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова отложено на 13.05.2020, начало в 12.00, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Напомним, что утром было заявлено о том, что ввиду эпидемиологической обстановки подсудимого не смогут доставить из следственного изолятора «Кресты» в зал суда, а рассмотрение дела при помощи видеосвязи законом в данном случае не предусмотрено.
При этом адвокат экс-доцентра СПбГУ Александр Почуев в Петербург все же приехал, заявив, что его уведомили об отмене заседания не должным образом.
Напомним, что историка Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении молодой аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он жил вместе в своей квартире на Мойке, где и произошла кровавая драма.
ИСТОЧНИК KP.RU