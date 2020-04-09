2020-04-09T14:00:43+03:00
Общество

Суд по делу историка Олега Соколова перенесли на 13 мая

Сегодняшнее заседание пришлось отменить из-за коронавируса
Петр КИБЕР
Поделиться:
Первое заседание по делу Олега Соколова перенесли на 13 мая.Первое заседание по делу Олега Соколова перенесли на 13 мая.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд Петербурга назначил новую дату первого заседания по делу историка Олега Соколова. Начало рассмотрения дела по существу, отмененное сегодня из-за карантина по коронавирусу, перенесли на середину мая.

- Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова отложено на 13.05.2020, начало в 12.00, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что утром было заявлено о том, что ввиду эпидемиологической обстановки подсудимого не смогут доставить из следственного изолятора «Кресты» в зал суда, а рассмотрение дела при помощи видеосвязи законом в данном случае не предусмотрено.

При этом адвокат экс-доцентра СПбГУ Александр Почуев в Петербург все же приехал, заявив, что его уведомили об отмене заседания не должным образом.

Напомним, что историка Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении молодой аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он жил вместе в своей квартире на Мойке, где и произошла кровавая драма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Досрочного окончания учебного года в Ленобласти не будет
Открытие фонтанов в Петергофе перенесено из-за коронавируса
Пулково переходит на сокращенный режим работы
Суд по делу историка Олега Соколова перенесли на 13 мая
Эрмитаж показал, как живут музейные коты в режиме самоизоляции
Мост глупости поймал очередную «Газель» и сломал ее пополам
Петербуржец подал иск на Роспотребнадзор за принудительное помещение в обсерватор из-за коронавируса
Коты и кошки ищут «работу на удаленке» в Санкт-Петербурге
Петербургским школьникам выдали больше 130 тысяч продуктовых наборов
Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге 9 апреля 2020 года: В Покровской больнице диагноз подтвердился сразу у 11 человек
Чемпионка мира по пауэрлифтингу перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей
Минометную мину выловили из реки в Санкт-Петербурге
Девушку изнасиловал пьяный сосед в Кингисеппе
Первое заседание по делу историка Олега Соколова отменили из-за коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 10 человек
Вывозной рейс из Таиланда в Петербург перенесли на сутки
Хулиганы расстреляли окно жилой квартиры в Петербурге
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 4 человека
Вандал разгромил могилу на Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге
Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области 9 апреля 2020 года составило 18 человек
Полиция поймала «сантехника», обокравшего пенсионерку у нее дома
Более 8,8 тысяч человек за сутки прошли тест на коронавирус в Санкт-Петербурге
Три больницы начали принимать больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
На проспекте Косыгина иномарка влетела в столб, погиб молодой водитель
К онкоцентру в Песочном с 9 апреля вновь начнут ходить автобусы 109А
Массово горящие поля в Петербурге попали на видео
Жесткая массовая драка в Санкт-Петербурге попала на видео