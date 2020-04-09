Суд по делу историка Олега Соколова перенесли на 13 мая

9 Апр 2020 2020-04-09T14:00:43+03:00

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Октябрьский районный суд Петербурга назначил новую дату первого заседания по делу историка Олега Соколова. Начало рассмотрения дела по существу, отмененное сегодня из-за карантина по коронавирусу, перенесли на середину мая.

- Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова отложено на 13.05.2020, начало в 12.00, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что утром было заявлено о том, что ввиду эпидемиологической обстановки подсудимого не смогут доставить из следственного изолятора «Кресты» в зал суда, а рассмотрение дела при помощи видеосвязи законом в данном случае не предусмотрено.

При этом адвокат экс-доцентра СПбГУ Александр Почуев в Петербург все же приехал, заявив, что его уведомили об отмене заседания не должным образом.

Напомним, что историка Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении молодой аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он жил вместе в своей квартире на Мойке, где и произошла кровавая драма.

ИСТОЧНИК KP.RU