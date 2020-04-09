2020-04-09T14:40:56+03:00
Общество

Досрочного окончания учебного года в Ленобласти не будет

Школы для учеников до начала мая также не откроют
Петр КИБЕР
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Раньше положенного учебный год в Ленобласти не закончат.Раньше положенного учебный год в Ленобласти не закончат.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Послаблений для школьников Ленинградской области не будет. Учебный год раньше положенного не окончится, но и за парты до начала мая учеников никто не пустит. А вот дома продолжать образование придется.

- В настоящее время в Ленинградской области не рассматривается ни вариант очной работы школ до конца апреля, ни досрочное окончание учебного года. Система образования работает в режиме дистанционного обучения, - заявил председатель комитета по образованию Ленинградской области Сергей Тарасов, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.

А проверить, как идет процесс дистанционного обучения, решил лично губернатор региона. 9 апреля Александр Дрозденко приехал в Лужский район, где посмотрел, как проходил дистанционный урок по математике. Занятия для учеников местной школы провели по видеосвязи.

Впрочем, не у всех школьников Ленобласти есть компьютеры или планшеты, поэтому оборудование собирают все миром. Так, 150 планшетов региону подарила агрокомпания «Выборжец». А всего найти требуется больше 3 тысяч устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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