Стадо кабанов в городе Ленобласти попало на видео
С наступлением весны, все чаще жители Петербурга и Ленинградской области стали замечать диких животных. Так, в четверг, 9 апреля, в городе Никольское горожане увидели стадо кабанов. Хряки пробежали по полю, явно целенаправленно куда-то направляясь. Прогулка животных попала на видео.
- Сегодня рядом с «Нефрит-керамикой» в городе Никольское, Тосненского района было замечено стадо кабанов, - рассказали очевидцы в социальной сети.
В комментариях петербуржцы стали шутить, что это люди прикидываются кабанами, чтобы гулять во время режима самоизоляции. Другие отметили, что животные – это специальный патруль, который следит за соблюдением порядка.
Напомним, что недавно в видеоловушку попал лось, который лакомился солью. Лесное животное заметили в Кенозерском национальном парке Архангельской области. Известно, что лоси очень любят соль. Она им необходима, самцам, когда у них отрастают рога, а самках - во время беременности.
Стадо кабанов в городе Никольское Ленинградской области.Видео: Людмила Семова
ИСТОЧНИК KP.RU