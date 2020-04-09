2020-04-09T15:42:49+03:00
Дом. Семья

Стадо кабанов в городе Ленобласти попало на видео

Жители Никольского заметили животных, бегающих по полю [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Стадо кабанов прогулялось по городу НикольскоеСтадо кабанов прогулялось по городу НикольскоеФото: принтскрин видео.
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С наступлением весны, все чаще жители Петербурга и Ленинградской области стали замечать диких животных. Так, в четверг, 9 апреля, в городе Никольское горожане увидели стадо кабанов. Хряки пробежали по полю, явно целенаправленно куда-то направляясь. Прогулка животных попала на видео.

- Сегодня рядом с «Нефрит-керамикой» в городе Никольское, Тосненского района было замечено стадо кабанов, - рассказали очевидцы в социальной сети.

В комментариях петербуржцы стали шутить, что это люди прикидываются кабанами, чтобы гулять во время режима самоизоляции. Другие отметили, что животные – это специальный патруль, который следит за соблюдением порядка.

Напомним, что недавно в видеоловушку попал лось, который лакомился солью. Лесное животное заметили в Кенозерском национальном парке Архангельской области. Известно, что лоси очень любят соль. Она им необходима, самцам, когда у них отрастают рога, а самках - во время беременности.

Стадо кабанов в городе Никольское Ленинградской области.Видео: Людмила Семова

ИСТОЧНИК KP.RU

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