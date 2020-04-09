2020-04-09T15:53:20+03:00
Общество

Съезд на КАД на развязке с Выборгским шоссе полностью перекроют

Ограничение движение продлится с 13 по 16 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съездНа развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съездФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Автомобилистам Санкт-Петербурга придется заранее продумывать свои маршруты при выезде на Кольцевую автодорогу. С 13 по 16 апреля 2020 года на развязке КАД с Выборгским шоссе будет полностью перекрыт съезд. Об этом 9 апреля сообщило Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

- Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ограничения движения будут связаны с ремонтными работами. За три дня службы устранят колейности асфальтового покрытия. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд на 15 тысяч рублей оштрафовал петербурженку, принимавшую гостей во время карантина
С 10 апреля опять увеличивается число автобусов на маршрутах
Велогонщики, заразившиеся коронавирусом в ОАЭ, выздоровели и вернулись домой
В Петербурге больным коронавирусом начнут переливать плазму от выздоровевших пациентов
79 штрафов выписано за нарушение карантина в Ленинградской области
Петербуржец, которого оштрафовали за прогулку с сыном на детской площадке, отказывается платить 15 тысяч рублей
Суд приостановил строительство ТЦ «Голливуд» у метро «Пионерская»
Съезд на КАД на развязке с Выборгским шоссе полностью перекроют
Петербургский космонавт впервые в жизни отправился на МКС
Стадо кабанов в городе Ленобласти попало на видео
Досрочного окончания учебного года в Ленобласти не будет
Открытие фонтанов в Петергофе перенесено из-за коронавируса
Пулково переходит на сокращенный режим работы
Суд по делу историка Олега Соколова перенесли на 13 мая
Эрмитаж показал, как живут музейные коты в режиме самоизоляции
Мост глупости поймал очередную «Газель» и сломал ее пополам
Петербуржец подал иск на Роспотребнадзор за принудительное помещение в обсерватор из-за коронавируса