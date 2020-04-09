Съезд на КАД на развязке с Выборгским шоссе полностью перекроют

9 Апр 2020 2020-04-09T15:53:20+03:00

Ограничение движение продлится с 13 по 16 апреля 2020 года

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Автомобилистам Санкт-Петербурга придется заранее продумывать свои маршруты при выезде на Кольцевую автодорогу. С 13 по 16 апреля 2020 года на развязке КАД с Выборгским шоссе будет полностью перекрыт съезд. Об этом 9 апреля сообщило Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

- Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ограничения движения будут связаны с ремонтными работами. За три дня службы устранят колейности асфальтового покрытия. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД

ИСТОЧНИК KP.RU