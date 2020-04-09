79 штрафов выписано за нарушение карантина в Ленинградской области

9 Апр 2020 2020-04-09T16:41:38+03:00

79 административных и 1 уголовное дело возбуждены за нарушение карантина и фейк о коронавирусе в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

Также возбуждено уголовное дело за фейк о коронавирусе

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В Ленинградской области возбуждено 79 административных дел за нарушение местными жителями режима изоляции и санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом в среду, 9 апреля 2020 года, рассказала администрация региона.

- 62 административных дела возбуждено за нарушении режима изоляции, еще 17 -за нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - отметили в администрации.

Также возбуждено одно уголовное дело по факту распространения ложной информации о мерах по обеспечению безопасности населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В свою очередь губернатор Александр Дрозденко утвердил перечень региональных органов исполнительной власти и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Такими полномочиями наделены Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, Комитет государственного жилищного надзора и контроля, Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиальным отношениям, Комитет по труду и занятости населения, Комитет правопорядка и безопасности, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, а также Управление по транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU