Велогонщики, заразившиеся коронавирусом в ОАЭ, выздоровели и вернулись домой

9 Апр 2020 2020-04-09T17:36:31+03:00

Целый месяц спортсмены из Выборга и Воронежа были на карантине

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Команда из семи велогонщиков, среди которых было два спортсмена из Ленинградской области, застряла в Абу-Даби еще в начале марта. Гонку «Тур ОАЭ 2020» прервал коронавирус. Сначала инфекцию нашли у гонщиков из Италии. А вскоре в больнице оказались два российских велосипедиста и еще три сотрудника команды. Остальные россияне остались запертыми в отеле на карантин.

В середине марта большей части российской команды разрешили покинуть страну. В их числе был и спортсмен из Сертолова Сергей Чернецкий. Но два гонщика – Дмитрий Страхов из Выборга и Игорь Боев из Воронежа – остались в госпитале с подтвержденным диагнозом.

– Заболевание у них проходило без симптомов, чувствовали себя хорошо и спокойно соблюдали режим карантина в госпитале, – рассказал «Комсомолке» пресс-атташе команды «Газпром-РусВело» Юрий Белезеко. – Неделю назад ребят выпустили из госпиталя после серии отрицательных тестов на коронавирус, которые подтвердили, что они полностью здоровы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/765600" frameborder="0"></iframe> Даже в карантине Дмитрий Страхов, у которого нашли коронавирус, не прерывал тренировки.Видео: «Газпром-РусВело»

Но домой нужно было еще вернуться. А из-за отмены абсолютного большинства авиарейсов мира это было непросто. Только на днях логисты команды придумали, как вывезти спортсменов на Родину.

– Им предстоял непростой долгий путь с пересадками, – рассказывают в команде. – Сначала полетели в Европу, потом оказались в Белоруссии. И, наконец, сегодня прибыли в Россию.

Теперь велогонщикам как прибывшим из-за границы предстоит просидеть в домашнем карантине в своих родных городах еще две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU