2020-04-09T17:44:36+03:00
Общество

С 10 апреля опять увеличивается число автобусов на маршрутах

Мониторинг показал, что горожане слабо соблюдают самоизоляцию и вовсю пользуются транспортом
Петр КИБЕР
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В Петербурге вновь увеличивают число автобусов на маршрутах.В Петербурге вновь увеличивают число автобусов на маршрутах.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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С 10 апреля один из основных перевозчиков Петербурга «Пассажиравтотранс» снова увеличивает количество автобусов, выходящих на маршруты. К этому шагу компанию вынудило возросшее число горожан, пользующихся общественным транспортом.

- По итогам мониторинга пассажиропотока с 10 апреля количество автобусов будет увеличено на маршрутах №№ 8, 11, 102, 142, 145, 145А, 326, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Это уже второе увеличение за последние два дня. Накануне было объявлено, что из-за возросшего спроса на пассажирские перевозки дополнительные автобусы выйдут на маршруты №№ 2, 93, 101, 187, 190, 200, 211, 397, а также номер 109, который ходит мимо онкоцентра в Песочном. Автобус 109А, приостановленный несколько дней назад и также идущий мимо онкологической клиники, решено снова выпустить на линию.

Также были сокращены интервалы движения в час пик у автобусов №№ 24, 28, 37, 151, 152.

Увы, но это означает, что горожане плохо соблюдают режим самоизоляции, что может привести к росту числа заболеваний коронавирусом и, как следствие, ужесточению карантинных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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